Bisiklet yolunu araç trafiğine açtılar

İZMİR'İN Foça ilçesinde Yeni Foça yerleşim yerinde bazı işletmeler tarafından bisiklet yolunu ayıran dubaların kesilerek araç geçişine açılması semt sakinlerini isyan ettirdi. İşletmelerin acil geçiş yolunu ve yeşil alanı da işgal etiğini belirten vatandaşlar, "Sanki kendi yollarıymış gibi istediklerini yapıyorlar. Böyle rezalet olamaz. Bisiklet yoluyla araba yolunu ayıran dubaların hepsini kestiler. Belediye de müdahale etmedi. Bisiklet yolunu araçları için kullanıyorlar. Bisiklet kullanan kişilerin can güvenliklerini tehlikeye atıyorlar. Yetkililer neden görmüyorlar, anlamıyoruz" dedi.