  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bisiklet yolunu araç trafiğine açtılar

Bisiklet yolunu araç trafiğine açtılar

Bisiklet yolunu araç trafiğine açtılar

26.6.2021

İZMİR'İN Foça ilçesinde Yeni Foça yerleşim yerinde bazı işletmeler tarafından bisiklet yolunu ayıran dubaların kesilerek araç geçişine açılması semt sakinlerini isyan ettirdi. İşletmelerin acil geçiş yolunu ve yeşil alanı da işgal etiğini belirten vatandaşlar, "Sanki kendi yollarıymış gibi istediklerini yapıyorlar. Böyle rezalet olamaz. Bisiklet yoluyla araba yolunu ayıran dubaların hepsini kestiler. Belediye de müdahale etmedi. Bisiklet yolunu araçları için kullanıyorlar. Bisiklet kullanan kişilerin can güvenliklerini tehlikeye atıyorlar. Yetkililer neden görmüyorlar, anlamıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bisiklet yolunu araç trafiğine açtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.