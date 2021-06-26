Çöp konteynerlerinin de çok eski ve pis olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Yaz aylarında artan kokuyla birlikte sokakta dolaşamaz hale geldik. Çöp kutularından sokaklara taşan çöplerin içinden yürüyoruz. Pandemi döneminde böyle pis sokakların olması hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Hijyenin en önemli olduğu bu dönemde çöplerin günlerce toplanmaması halk sağlını hiçe saymaktır. Günlerce çöpler toplanmıyor. Defalarca Bornova Belediyesi'ne konuyu bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Yetkililerden bir an önce sorunu çözmelerini istiyoruz" dedi.
Bornova’da vatandaşın çöp isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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