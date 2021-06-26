  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bornova’da vatandaşın çöp isyanı

’da vatandaşın çöp isyanı

'in ilçesi Kazım Dirik Mahallesi'nde Mektebim Okulu ve çevresinde çöplerin düzenli toplanmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Bornova’da vatandaşın çöp isyanı

26.6.2021

Çöp konteynerlerinin de çok eski ve pis olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, "Yaz aylarında artan kokuyla birlikte sokakta dolaşamaz hale geldik. Çöp kutularından sokaklara taşan çöplerin içinden yürüyoruz. Pandemi döneminde böyle pis sokakların olması hepimizin sağlığını tehdit ediyor. Hijyenin en önemli olduğu bu dönemde çöplerin günlerce toplanmaması halk sağlını hiçe saymaktır. Günlerce çöpler toplanmıyor. Defalarca Bornova Belediyesi'ne konuyu bildirmemize rağmen hiçbir sonuç alamadık. Yetkililerden bir an önce sorunu çözmelerini istiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bornova’da vatandaşın çöp isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.