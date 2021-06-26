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Haberler İzmir Zabıta binasına taşlı saldırıda 1 tutuklama

Zabıta binasına taşlı saldırıda 1 tutuklama

Zabıta binasına taşlı saldırıda 1 tutuklama

26.6.2021

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde, Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü binası ve zabıta araçlarına saldıran şüphelilerden E.T. tutuklanırken, aynı aileden olan E.T. ve V.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, önceki gün akşam saatlerinde tarihi kervansarayın yakınlarında bulunan Çeşme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde meydana gelmiş, bina ve önünde park halindeki zabıta araçlarına bir grup tarafından taşlı saldırı düzenlenmişti. Yapılan çalışma sonrası olayla ilgili aynı aileye mensup E.T., V.T. ve E.T. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, ilçe girişine çadır kurdukları, zabıtaların çadırları kaldırmaları nedeniyle tartışma yaşandığı, saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği öğrenildi.

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