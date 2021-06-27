AK Parti İzmir’de 2024 seçim zirvesi yapıldı

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının metropol ilçeler için düzenlediği Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı, İzmir İl Başkanlığında gerçekleşti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, burada yaptığı konuşmada, "İzmir'de ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Hedefimizde 2023 var" diye konuştu.

'SLOGANIMIZ TAMAM İNŞALLAH'

HEP beraber 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'de en yüksek oyla seçtirip AK Parti olarak birinci parti olmak için çalıştıklarını kaydeden Sürekli, "1994 yılında, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir adayıyken 'Tamam inşallah' sloganını kullanmıştık ve oldu. 2023'te de 'Tamam inşallah' diyeceğiz. 2024'te İzmir Büyükşehir AK Parti olacak" ifadelerini kullandı