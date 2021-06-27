  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir AK Parti İzmir’de 2024 seçim zirvesi yapıldı

’de 2024 seçim zirvesi yapıldı

AK Parti İzmir’de 2024 seçim zirvesi yapıldı

27.6.2021

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığının metropol ilçeler için düzenlediği Mahalle Başkanları Bölge Toplantısı, İzmir İl Başkanlığında gerçekleşti. AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, burada yaptığı konuşmada, "İzmir'de ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Hedefimizde 2023 var" diye konuştu.

'SLOGANIMIZ TAMAM İNŞALLAH'
HEP beraber 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı İzmir'de en yüksek oyla seçtirip AK Parti olarak birinci parti olmak için çalıştıklarını kaydeden Sürekli, "1994 yılında, Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir adayıyken 'Tamam inşallah' sloganını kullanmıştık ve oldu. 2023'te de 'Tamam inşallah' diyeceğiz. 2024'te İzmir Büyükşehir AK Parti olacak" ifadelerini kullandı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AK Parti İzmir’de 2024 seçim zirvesi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.