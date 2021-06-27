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Haberler İzmir AK Parti önerdi: Belediye ‘SMA Taşıyıcı Testi’ni ücretsiz yapsın

AK Parti önerdi: Belediye ‘’ni ücretsiz yapsın

AK Parti önerdi: Belediye ‘SMA Taşıyıcı Testi’ni ücretsiz yapsın

27.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi AK Partili Fikret Mısırlı, daha önce Ankara'da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz "SMA Taşıyıcı Testi" uygulamasının İzmir'de de yapılması için Meclis'e önerge verdi.

PROTOKOL İMZALANSIN
BİRÇOK kişinin SMA hastalığına yakalanabileceğini ve SMA Taşıyıcı Testi sonuçlarına kadar hastalığın varlığından habersiz olabileceğini ifade eden Mısırlı, "Evlilik öncesinde SMA teşhisi konsa bile, çiftlerin tedavi ile sağlıklı bebek sahibi olmaları mümkün. Bu çerçevede, İzmir'de yaşayan ve evlilik hazırlığı yapan çiftlerin talep etmeleri halinde genetik taşıyıcılık testlerinin yapılarak muhtemel gen değişikliğinin önceden tespit edilmesi, yeni aday vatandaşlarımızın ve ailelerinin sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri için SMA Taşıyıcı Test ücretlerinin İzmir Büyükşehir Belediyemizce karşılanması gerekiyor. Belediye, bu amaçla Eşrefpaşa Hastanemizle veya testi uygulayabilen hastanelerle protokol imzalanmalı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kararı Nisan 2021'de oy birliği ile kabul etti. Bunu İzmir'de biz de yapmalıyız" dedi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ
SMA'NIN kalıtsal, gelişim faaliyetlerinde kısıtlama oluşturan bir tür sinir kas hastalığı olduğunu ifade eden Mısırlı şöyle devam etti: "Hastalık ülkemizde her 50 kişiden birinde görülüyor. Kalıtsal bir hastalık olması, taşıyıcılarının hastalığın varlığına dair belirti vermemesi nedeniyle hastalığın ortaya çıkması için en güvenilir ve sağlıklı yolu "SMA Taşıyıcı Testi " yaptırmak olduğu biliniyor. Evlilik öncesinde SMA teşhisi konsa bile, çiftlerin tedavi ile sağlıklı bebek sahibi olmaları mümkün." Mısırlı'nın önergesi Çevre ve Saglık, Aile ve Çocuk, Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonlarına sevk edildi. Önerge, Temmuz ayı meclis toplantısında karara bağlanacak.

■ ERHAN GÜLENÇ

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