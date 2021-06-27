Aydınlı hemşire, ablasının böbreğiyle sağlığına kavuştu

AYDIN'DA 5 senedir organ nakli bekleyen 42 yıllık hemşire Meryem Emektar, 66 yaşındaki ablası Fatma Bakan'dan nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. 60 yaşındaki Meryem Emektar'a 15 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

'DESTEK OLDU'

5 yıl önce böbrek nakli kararı verilen ve bekleme listesine alınan Emektar'a Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ablası Fatma Bakan'ın böbreği nakledildi. Meryem Emektar, bu süreçte doktor adayı kızının büyük desteğini gördüğünü anlatarak, "Her şeyimle kızım ilgilendi. Hastane ve doktorlar konusunda araştırma yaptı" dedi.

Emektar, ablasına da teşekkür ederek, "Ablam bana hayat verdi. Daha önce ablamdı şimdi annem oldu" dedi. Abla Fatma Bakan, "Ona hayat verdiğim için çok mutluyum" dedi. Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Meltem Emektar da, "Annem ve teyzem en değerli hastam oldu" dedi.