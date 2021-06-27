Bayraklılılar yer altı çöp konteyneri istiyor

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde belediye ekipleri yeraltında olan çöp konternerlerini sorun yarattığı gerekçesiyle kaldırarak toprak ile doldurdu. Yeraltı çöp konteyneri yerine sokaklara normal çöp konteyneri koyulmasına vatandaşlar isyan etti. Görsel ve hijyenik açıdan olumsuz sonuçların oluşacağını belirten vatandaşlar, "Bizler ilçemizde böyle görüntüler görmek istemiyoruz. Diğer ilçelerde yeraltı konteynerleri sorun yaratmıyor da sadece bizim ilçemizde mi sorun yaratıyor. Bayraklı Belediyesi'nin zaten mevcut olan sistemi iptal etmesi kabul edilemez. Biz yeraltı çöp konteynerlerini geri istiyoruz" dedi.

ASFALT ÇİLESİ BİTMİYOR

İZMİR'İN Çiğli ilçesinde asfalt çilesi tekrar hortladı. Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan asfalt, 'Yerine parke taşları koyulacak' denilerek söküldü. Parke taşları günler geçmesine rağmen koyulmayınca vatandaşlar belediyeye şikayette bulundu. Şikayet sonrasında belediye yetkilileri tarafından "Parke taşı tedarik edemiyoruz" cevabı verildi. Mahallenin neredeyse bir aydır toz toprak içerisinde olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Mahalleyi toz toprak içinde, kaderiyle baş başa bıraktılar. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Bu vurdumduymazlığı anlayamıyoruz. Bir an önce yollarımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

ALAÇATI'DA TUVALETLER PİSLİK İÇERİSİNDE

İZMİR'İN güzide tatil beldelerinden biri olan Çeşme Alaçatı'da belediyeye ait tuvaletlerin hali tepki çekti. Tesisatı bozulan çeşmeler tamir edilmek yerine üzeri bezlerle kapatılırken, tuvaletlerin içerisindeki kötü görüntülere beldede yaşayan vatandaşlar isyan etti. Sadece İzmir'in değil Türkiye'nin en önemli turizm bölgesinde böylesi kötü görüntülerin olmaması gerektiğini belirten vatandaşlar, "Tuvaletlerin kötü durumu Alaçatımıza yakışmıyor. Turizm açısından da olumsuzluklara sebebiyet verecek bu görüntülerin olmasını artık istemiyoruz" dedi.

METİN BURMALI