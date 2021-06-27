KARABAĞLAR Kaymakamlığı 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Uyuşturucuyla mücadele ve farkındalığı arttırmak için İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı. Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, uyuşturucu ile mücadele konusunda tüm kurumların ellerinden gelen gayreti gösterdiğini, Karabağlar'da da uyuşturucu kullanımıyla mücadelede çok boyutlu çalışmalar yapıldığını, halkın duyarlılığını arttırmak için Karabağlar Kaymakamlığınca bir takım etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Kaymakam Öneği, "Uyuşturucuyla mücadelede biliyoruz ki sadece kolluk kuvvetlerimizin önleyici çalışmaları bunu engellemek için yeterli değil. Bu noktada sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Bizler ne kadar gayret gösterirsek gösterelim sizlerin çabaları her zaman daha etkili olacaktır. Çocuklarımızın geleceği için hep beraber çalışalım" dedi. Etkinliğin ardından 'Uyuşturucuyla Mücadele Farkındalık Yürüyüşü" düzenlendi.