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Haberler İzmir Fırtına bir anda yıktı geçti

Fırtına bir anda yıktı geçti

Fırtına bir anda yıktı geçti

27.6.2021

HAVA sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'de bunaltıcı hava dün bir anda değişti.

Özelikle İzmir'in kuzey ilçeleri olan Aliağa, Dikili, Bergama ve Menemen ile Çiğli ve Bornova'da etkili olan fırtına, hayatı kısa sürede felç etti.

O sırada plajlarda bulunan vatandaşlar, apar topar eşyalarını toplayarak güvenli yerlere kaçtı. Zaman zaman hortumlar oluşurken, trafikte bulunan vatandaşlar da şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

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