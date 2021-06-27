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İzmir'de feci son! Ev yapımı alkol canından etti

İzmir'in ilçesinde ev yapımı alkol kullandıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen konservatuvar öğrencisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de feci son! Ev yapımı alkol canından etti
İHA

27.06.2021, 15:36

Edinilen bilgiye göre, olay sabah saat 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Erzene Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde Berna Özcan (25) ve iki arkadaşı ev yapımı içkiden içtikten sonra uyudu. Özcan, sabah saatlerinde bir anda fenalaşınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine Berna Özcan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİYDİ
Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Özcan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.

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