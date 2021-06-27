İzmir’deki darbe davasında ceza yağdı

İZMİR'DE, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açılan ve 141 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Darbe girişiminde Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan Erdem Yılmaz ve Nihat Bilican, İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet habis cezasına çarptırılırken, 94 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyeti, yakalama emri devam eden 1 sanığın dosyasının ayrılmasına, 4 sanık hakkında da karar verilmesine yer olmadığına karar verdi.

BYLOCK'LU TELEFONLAR DUŞAKABİNDEN ÇIKTI

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/ PDY'ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, dün sabah saatlerinde polis eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

2 ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

ASKERİ öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C'nin evinde yapılan aramada, banyodaki duşakabinin altındaki bölmeye gizlenmiş, örgütün şifreli haberleşme programı olan ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan F.C. ve E.K. tutuklanırken, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ SEBAHATTİN ALP