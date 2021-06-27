Şimdi de trafik sorunu

Yerel yönetimler maalesef İzmir'de artan nüfusa göre çözüm geliştiremedi. İzmirliler bu kadere katlanmaya çalışırken maalesef şimdi de trafik kabusuyla karşılaştık. Eskiden İstanbul'daki çıldırtan trafik haberlerini okurken bugün aynısını biz yaşıyoruz.

Kentte artık günün herhangi bir saatinde bir yerden bir yere gitmek başlı başına sorun. Çıldırmamak elde değil. Örneğin dün Cumartesi olmasına rağmen bile kentte trafik arapsaçı gibiydi. Maalesef İzmir'i sel basarken heykel incelemeye giden Belediye Başkanı, şimdi de trafik sorununu çözmek için insanlara "Kontağınızı kapatın. İşinize gelip giderken özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanın" diyerek yine adeta gırgır geçiyor. Yeni yollar, bulvarlar, köprüler yapmaya çalışmak yerine insanlara böyle zihni sinir tavsiyelerde bulunuyor.

VATANDAŞIN ÖFKESİNİ ANLAMIYOR

BAŞKAN Soyer bunu yapınca Genel Başkanı da geri kalmıyor. Gelip gözümüzün içine baka baka "İzmir mutlu insanların şehri" diyor. Oysa İzmirliler, kendisine her gelişinde yaşadığı çileyi anlatıyor. Kılıçdaroğlu'nun İzmir gezileri her seferinde vatandaş isyanına sahne oluyor. Ancak O, ısrarla İzmirlinin artık burnundan soluduğunu anlayamıyor, anlayacak gibi de durmuyor. Ancak İzmirlinin sabrının da sonuna gelindi...

ERHAN GÜLENÇ