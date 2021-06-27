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Haberler İzmir Üniversiteliler, okul bahçesini renklendirdi

Üniversiteliler, okul bahçesini renklendirdi

Üniversiteliler, okul bahçesini renklendirdi

27.6.2021

EGE Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında bir ortaokulun bahçesindeki panoları dünyaca ünlü ressamların eserleriyle renklendirdi. Üniversite son sınıf öğrencisi 6 genç, Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel ile "Renklerin Dansı" projesini hazırladı. Bu kapsamda okulun dış cephesindeki panolara Nurullah Berk, Vincent Van Gogh, Süleyman Seyyid, Frida Kahlo ve İbrahim Çallı gibi çok sayıda ünlü ressamın eserleri resmedildi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel, amaçlarının çocuklara ilgi çekici bir dinlenme ortamı sunmak olduğunu belirtti.
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