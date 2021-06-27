Üniversiteliler, okul bahçesini renklendirdi

EGE Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, "Topluma Hizmet" dersi kapsamında bir ortaokulun bahçesindeki panoları dünyaca ünlü ressamların eserleriyle renklendirdi. Üniversite son sınıf öğrencisi 6 genç, Bornova ilçesindeki Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel ile "Renklerin Dansı" projesini hazırladı. Bu kapsamda okulun dış cephesindeki panolara Nurullah Berk, Vincent Van Gogh, Süleyman Seyyid, Frida Kahlo ve İbrahim Çallı gibi çok sayıda ünlü ressamın eserleri resmedildi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Sultan Şanlı Demirel, amaçlarının çocuklara ilgi çekici bir dinlenme ortamı sunmak olduğunu belirtti.

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