Alacağımız 40 bin yapılan ödeme 300 tl

Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneğinde bulunan sendika üyesi şirket personeline Toplu İş Sözleşmesi Farklarının yansıtılmadığını ve ikramiyelerinin ödenmediğini aktaran Gümüştekin, "Şu an 2 toplu iş sözleşmesi farkı, 8 ikramiye (224 yevmiye) alacağımız bulunmaktadır. Ayrıca maaşlarımızda bu süreçte 2-3 parçaya bölünerek yatırılmaktadır" dedi.

PERSONEL YOK SAYILIYOR

2 yıla yakın bir zamandır özveri ile çalışan, hiç bir sorumluluktan kaçınmayan ve pandemi sürecinin sabırla bitmesini bekleyen üyelerine haksızlık yapıldığını aktaran Gümüştekin, "İşverenin 20 bin ila 40 bin arasında alacağı olan üyelerimize kişi başı 300 TL yatırılması hem sendikamızı hem de üyelerimizi yok saymak anlamına gelmektedir" dedi.