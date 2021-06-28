Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin desteği ile düzenlenen eylemde vatandaşlar, "Cadde mi, çevre yolu mu?", "Bahriye Üçok Caddesi tehlike altında", "Meskun mahal mi, otoban mı?", "Kaza geliyorum diyor", "Göz göre göre ölmek istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, "Evlerimizin arasından geçen caddeye yaya kaldırımı istiyoruz. Hız sınırını geçen araçların hızını kesecek her türlü tedbirin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Dikili’de belediyeye kaldırım isyanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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