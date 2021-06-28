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Haberler İzmir Dikili’de belediyeye kaldırım isyanı

’de belediyeye kaldırım isyanı

'in ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi üzerindeki sakinleri, yollarının asfaltlanması nedeniyle caddenin çevre yolu gibi kullanıldığını, araçların çok hızlı sürüldüğünü ve bu durumun da kazalara sebebiyet vereceğini belirterek eylem yaptı.

Dikili’de belediyeye kaldırım isyanı

28.6.2021

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu üyelerinin desteği ile düzenlenen eylemde vatandaşlar, "Cadde mi, çevre yolu mu?", "Bahriye Üçok Caddesi tehlike altında", "Meskun mahal mi, otoban mı?", "Kaza geliyorum diyor", "Göz göre göre ölmek istemiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Eylemciler, "Evlerimizin arasından geçen caddeye yaya kaldırımı istiyoruz. Hız sınırını geçen araçların hızını kesecek her türlü tedbirin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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