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'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu

Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, ilçesinde arıza nedeniyle park edilip yolcuların tahliye edilmesinin ardından alev alev yandı. Otobüste patlamalar yaşanırken, yoğun dumanın çıktığı görüldü.

İzmir'de elektrikli otobüs alev alev yandı! Yolcular dakikalarla kurtuldu
İHA

28.06.2021, 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021, 11:26

Son dakika olay, sabah saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü, arıza nedeniyle şoför tarafından park edildi ve içerisindeki yolcular araçtan indirildi.

Aradan yaklaşık 10 dakika geçmişken otobüste patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle elektrikli otobüsten alevler ve dumanlar yükseldi. O anlar, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürdü.

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