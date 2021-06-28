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İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

İzmir'in Karşıyaka ve Buca ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 74 bin 564 adet sentetik ecza maddesi hap ele geçirilirken, konu ile ilgili 10 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.