Kemalpaşa’da otomobil iş makinesine çarptı: 1 ölü

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde fırtına nedeniyle yola devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen iş makinesine, Ülkü Yaşurgan (81) idaresindeki araç çarptı. Kazada sürücü ve eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Asuman Ayşe Yaşurgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, iş makinesi operatörü ise gözaltına alındı.