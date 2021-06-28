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Haberler İzmir Tehdit ve hakaret suçundan doktora 4 yıl hapis istemi

Tehdit ve hakaret suçundan doktora 4 yıl hapis istemi

Tehdit ve hakaret suçundan doktora 4 yıl hapis istemi

28.6.2021

İZMİR'DE özel hastanede tıbbi sekreter olarak çalışan Cansu Demircan'a (31), hastaya holter takmadığı gerekçesiyle küfür ve hakaret edip tehditler savurduğu öne sürülen Doktor İ.K. hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Doktor İ.K. tehdit ve hakarette bulunmadığını savunurken, olayı anlatan Cansu Demircan ise, "Olay anında yalnız değildim. Bütün arkadaşlarım duydu. Herkesin ortasında gelip bana bağırdı. Bu cihazı takmak benim görevim değil" diye konuştu.

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