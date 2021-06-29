Baz istasyonuna belediye kılıfı!

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu arkasında bulunan tepeye kurulan baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterirken, istasyon antenlerinin Çeşme Belediyesi logosuyla kapatılması şaşkınlık yarattı. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, "Çeşme'nin kalbine devasa bir baz istasyonu kurdular. Bunu da belediyenin logolarıyla kapladılar. Bu ucube baz istasyonunu burada istemiyoruz" ifadelerini kullandılar. Bu arada Alaçatı ve Germiyan'da da benzer şekilde baz direği dikildiği ve yine belediye logosuyla kaplandığı kaydedildi.