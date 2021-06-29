Bornova Koleji’nden uluslararası başarı

29 Mayıs Bornova Koleji öğrencileri, bu yıl 17.'si düzenlenen Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Yarışması'nda (URFODU) matematik ve biyoloji alanlarında 24 madalya kazandı. 29 Mayıs Bornova Koleji Kampüs Müdürü Güven Gülkaya, 28 yıllık eğitim hayatına sayısız başarılar sığdıran Bornova Koleji'nin, Kovid-19 salgınına rağmen düzenlenen her uluslararası yarışmaya katıldığını ve bu yarışmalardan derecelerle ayrıldığını söyledi.

24 ÖĞRENCİ DERECE ALDI

Çevrimiçi/online kameralı hassas ETV sistemi üzerinden gerçekleştirilen uluslararası sınavın final etabında, ortaokul düzeyinde 24 öğrenciyle derece elde ettiklerini ifade eden Gülkaya, "Matematik kategorisinde danışman öğretmen Rabia Özlü rehberliğinde 7. sınıf öğrencilerinden Su Erikçi 100 puanla, Ada Günver 95 puanla, Hakan Tural 92 puanla birincilik diploması ve altın madalya, Ural Arda Güler, Kuzey Keskin, Can Polat, Serdar Ege Uluçay ve Ece Yasan ikincilik diploması, Cevdet Kaşıkçı ise üçüncülük diploması almaya hak kazandı. Biyoloji kategorisinde de danışman öğretmen Ebru Önal rehberliğinde 8. sınıflardan 3 öğrenci ikincilik, 12 öğrenci üçüncülük diploması alarak önemli bir başarıya imza attılar" diye konuştu.

ÜLKEMİZİ TEMSİLE DEVAM

Ulusal ve uluslararası yarışmaları, öğrencilerin kendilerini ölçme ve değerlendirebilmeleri açısından çok önemsediklerini dile getiren Gülkaya, buralarda alınan sonuçların öğrencilerin gelecek planlamasını ve hayatını şekillendirmesine çok büyük katkı sağladığını vurguladı. Başarıya ulaşan öğrencinin bunu sürekli hale getirmek için daha çok gayret gösterdiğini, başarısız olanların ise nerede hata yaptığını görerek bu hatalarını tekrarlamamak adına daha fazla çalıştığını belirten Gülkaya, şöyle devam etti: "Bu vesileyle daha planlı ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyoruz. Eğitime verdiğimiz önemin meyvelerini, öğrencilerimizin elde ettiği derecelerle alıyoruz. Uluslararası elde edilen her derece, hem ülkemiz hem de öğrencilerimiz adına mutluluk verici bir gelişme. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de uluslararası yarışmaları takip edip derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."