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Haberler İzmir Cezaevinin taşınması trafiği rahatlatacak

Cezaevinin taşınması trafiği rahatlatacak

Cezaevinin taşınması trafiği rahatlatacak

29.6.2021

BUCA Cezaevi'nin kaldırılmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya gelindi. 'Hizmetin siyaseti olmaz' şiarıyla cezaevinin kaldırılması için tüm kurumlar bir araya gelerek örnek bir çalışma gerçekleştirildiğini söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, cezaevi kampüsünün üst kısmındaki jandarma lojmanlarının kaldırılmasıyla Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz hale geleceğini ve Buca trafiği için bir miladın arifesinde olduklarını kaydetti.

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