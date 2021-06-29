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Haberler İzmir Faciaya 10 kala

Faciaya 10 kala

’de elektrikli otobüs yolcular indikten 10dakika sonra alev alev yandı

Faciaya 10 kala

29.6.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesine ait tam elektrikli yolcu otobüsü alev aldı. Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tam elektrikli belediye otobüsü, arıza nedeniyle şoför tarafından park edildi ve içerisindeki yolcular araçtan indirildi. Aradan yaklaşık 10 dakika geçmişken otobüste patlamalar meydana geldi. Patlama nedeniyle elektrikli otobüsten alevler ve dumanlar yükseldi. O anlar, vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangını söndürdü.
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