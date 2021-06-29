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Haberler İzmir Gençlerden Kılıçdaroğlu’na dava

Gençlerden Kılıçdaroğlu’na dava

Gençlerden Kılıçdaroğlu’na dava

29.6.2021

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, 'Katarlı gençler sınavsız tıp okuyabilecek' haberiyle algı operasyonu yapıp hükümete eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı. Ellerinde dövizlerle adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Şilvan Kabak, "Türkiye'nin teminatı biz gençlerin sınavdan 1 gün önce ortaya atılan yalan haberle tüm motivasyonu alt üst edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, gençleri ucuz siyasete malzeme etmesini unutmayacağız" dedi.

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