Gençlerden Kılıçdaroğlu’na dava

AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri, 'Katarlı gençler sınavsız tıp okuyabilecek' haberiyle algı operasyonu yapıp hükümete eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunarak 1 TL'lik sembolik tazminat davası açtı. Ellerinde dövizlerle adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan Şilvan Kabak, "Türkiye'nin teminatı biz gençlerin sınavdan 1 gün önce ortaya atılan yalan haberle tüm motivasyonu alt üst edilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, gençleri ucuz siyasete malzeme etmesini unutmayacağız" dedi.