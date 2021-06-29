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Haberler İzmir ‘İzmir Körfezi müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya’

müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya’

‘İzmir Körfezi müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya’

29.6.2021

MHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, Marmara Denizi'nin kabusu haline dönüşen müsilaj sorunuyla ilgili İzmir Körfezi'nde de tehlike çanları çaldığını söyledi. Olası kirleticiler ve su sıcaklığının artması sonucunda körfezin bu sorunla karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Kalyoncu, müsilajla ilgili "İzmir Körfezi bu olaya açık durumdadır" dedi.

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