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Haberler İzmir İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

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İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
AA

29.06.2021, 11:16

İzmir'in 11 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-28 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Bayındır, Bergama, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menemen, Kiraz, Kemalpaşa, Urla ve Seferihisar ilçelerinde narkotik köpeği ve drone desteğiyle uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Operasyonlarda 1 bin 753 kök Hint keneviri, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kenevir tohumu ve 3 uyuşturucu içme aparat ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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