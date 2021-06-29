Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne'ye getirilen A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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