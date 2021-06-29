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Haberler İzmir İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı

'de gözaltına alınan şüphelisi 'de tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında 'de gözaltına alınan 'de tutuklandı.

İzmir'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi fizyoterapist Edirne'de tutuklandı
AA

29.06.2021, 11:10

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fizyoterapist A.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli A.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Edirne'ye getirilen A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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