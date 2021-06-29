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Haberler İzmir İzmir'de hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

'de hareket halindeyken alev alan kullanılamaz hale geldi

'in ilçesinde seyir halinde alev alan kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

İzmir'de hareket halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
AA

29.06.2021, 22:58

G.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka istikametine seyrederken motor bölümünden alev aldı.

Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park edip durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede aracı kaplayan alevler, otoyolun yanındaki plastik bariyerlere sıçradı. Polis, önlem amacıyla bir süre trafiği ulaşıma kapattı.

Otomobil ve bariyerdeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Yanan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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