İzmir'de incir ve zeytin ağaçlarının bulunduğu 40 dekarlık alan yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının olduğu yaklaşık 40 dekarlık alan, çıkan yangında zarar gördü.

Birgi Mahallesi Kabuklar mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlere ilk müdahaleyi Birgi Mahallesi Muhtarlığına ait yangın söndürme traktörü ve vatandaşlar yaptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine İzmir Orman İşletme Şefliği, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Ödemiş Belediyesine ait yangın söndürme ve iş makineleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, yaklaşık 40 dekarlık alanda zarara yol açtı.

Mahalle muhtarı Mutlu Sulukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının sebebini bilmediklerini belirterek, "Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinlerimizin yangın olduğu ihbarı üzerine hemen harekete geçerek itfaiye ekiplerine durumu haber verdik. Vatandaşlarımıza ait zeytin ağaçlarının olduğu bölgede yangın başladı. 7 kişiye ait tapulu alanlarda zeytin ve incir ağaçları yangından zarar gördü." diye konuştu.