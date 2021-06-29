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Haberler İzmir İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı

genelinde nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli yağma suçlarını işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken 7 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı
AA

29.06.2021, 12:20

İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık ve yağma suçlarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de 25 Haziran'da, nitelikli dolandırıcılık ve yağma soruşturması kapmasında haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalanmış, zanlılara ait 23 adres ile araçlardaki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 105 fişek, 86 tüfek kartuşu, 2 senet ile borçluların kaydedildiği ajanda ele geçirilmişti.

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