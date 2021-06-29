İzmirliler CHP’li belediyeyi şikayet etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Tarihi Kemeraltı ziyareti, vatandaşın yerel idareden şikayetlerine sahne oldu. İzmir'i yıllardır CHP'li Büyükşehir Belediyesinin yönettiğini ama sorunların birike birike çoğaldığını aktaran Çankırı, "'Esnaf ve buraya gelen vatandaşımız yerel yönetimden çok şikayetçi. En ufak bir yağmurda bile dükkanları sel basıyor. Yağmur yağmaması için adeta dua eder hale gelmişler. Hemşehrilerimiz de AK Parti'nin bu sorunları çözeceğini biliyor. İnşallah 2024'te İzmir'i AK Belediyecilikle tanıştıracağız" dedi.