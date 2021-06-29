Kanseri yenen Ceylin yaşıtlarına umut oluyor

İZMİR'DE 4 yıllık kanser tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylin Kubalı, yaptığı el işi ürünleri satarak elde ettiği gelirle aynı hastalığa karşı mücadele veren çocuklara destek olmaya devam ediyor. Hastalığı yenmesinin ardından kanser tedavisi gören çocuklara ve ailelerine destek olmaya karar veren Ceylin Kubalı, İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği ile ortak proje yaptı. Dikiş makinasının başına oturan Kubalı, atıl durumdaki eşya ve kumaşlardan çanta, bileklik ve el işi yaparak sosyal medya üzerinden sattı. Elde ettiği 60 bin lira ile derneğin hasta çocuklar ve aileleri için ücretsiz konaklama imkanı verdiği Bornova'daki evinin onarım masrafların karşılayan Kubalı, son olarak Karabağlar'daki başka bir evin daha onarımı için kolları sıvadı.

DESTEK İSTEDİ

Kubalı, şunları kaydetti: "Bu süreçte ailem, dernek başkanım ve yaptığım ürünleri sosyal medyadan satın alan destekçilerime çok teşekkür ederim. Umarım destekçilerim beni yine yalnız bırakmaz."