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Haberler İzmir YÖKAK’ten EGE’ye tam akredite

YÖKAK’ten EGE’ye tam akredite

YÖKAK’ten EGE’ye tam akredite

29.6.2021

EGE Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında (KAP) 5 yıl süre ile "Tam Akreditasyon" almaya hak kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ege, bu başarısıyla Türkiye'de tam akreditasyon alan ilk üniversite oldu. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, tam akreditasyon belgesini düzenlenen törenle Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'a takdim etti. EÜ Tören Şölen Alanı'nda gerçekleşen programa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, İzmir il protokolü, akademisyenler, öğrenciler, çalışanlar ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı.
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