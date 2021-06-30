Berna içkinin yanında uyuşturucu almış

İZMİR'İN Bornova ilçesinde içki içtikten sonra fenalaşan konservatuvar öğrencisi Berna Özcan'ın (25), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinin ardından, ölümü ile ilgili sır perdesi aralandı. Özcan'ın sahte içkinin yanı sıra uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

KİŞİ BAŞI 3 HAP ALMIŞLAR

ÜNİVERSİTE öğrencisi Berna Özcan'ın hayatını kaybettiği evde bulunan dört gencin ifadeleri alındı. Şüpheli Burak Kısaoğlu, ölen Berna'nın yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşı olduğunu, merak ettikleri için uyuşturucu hap içtiklerini söyledi. Hapları İlker Alkan'ın getirdiğini belirten Kısaoğlu, "Kişi başı 3'er tane hap ve esrar içtik. Kısa süre sonra Berna fenalaştı" dedi.

■ FATİH ŞENDİL