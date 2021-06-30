Birgi’nin asırlık incir ve zeytin agaçları yandı

İZMİR'İN Ödemiş ilçesinde İzmir'in Ödemiş ilçesi Birgi Mahallesi Kabuklar mevkisindeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zeytin ve incir ağaçlarının olduğu yaklaşık 40 dekarlık alan, çıkan yangında zarar gördü. Alevlere ilk müdahaleyi Birgi Mahallesi Muhtarlığına ait yangın söndürme traktörü ve vatandaşlar yaptı.

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