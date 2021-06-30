Bornova Koleji öğrencilerinin başarıları sınırları aştı

28 yıllık eğitim tecrübesiyle düşünen, anlayan, yorumlayan, sorunlara çözüm bulan ve bilimsel düşünen bireyler yetiştiren 29 Mayıs Bornova Koleji ülke sınırlarını aşan uluslararası başarılarıyla öğrencileriyle gurur duyuyor. FPSPI (Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı) Türkiye ulusal finallerine iki takım halinde katılarak Türkiye şampiyonu olan ve Amerika'da düzenlenen dünya elemelerinde dünya derecesi alan 29 Mayıs Bornova Koleji ortaokul öğrencileri bu yıl da Türkiye'nin göğsünü kabartmayı başardı. Ortaokul öğrencilerinden oluşan Climate Savers takımı, CmPS kategorisi Middle seviyesinde "İklim Değişikliğinin Nedenleri ve Sonuçları" projeleriyle dünya 2.si oldu. TÜBİTAK tarından düzenlenen sınavlarda da yine kırılması güç rekorlara imza atan 29 Mayıs Bornova Kolejinde öğrenciler İzmir'i ve ülkemizi başarılarla temsil ediyor.

MİLLİ TAKIMDA OLACAKLAR

TÜBİTAK tarafından 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Gebze'de düzenlenen Matematik Olimpiyatı Milli Takım Seçme Sınavı'nda Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Yusuf Kağan Çiçekdağ (asil) ve 11. sınıf öğrencisi İlker Furkan Ateş (yedek) 6 asil, 3 yedekten oluşan 9 kişilik Milli Takım'a seçildi. Öğrenciler ülkemizi IMO ( İnternational Mathematics Oliympiad) ve Balkan Matematik Olimpiyatı'nda temsil edecekler. 29 Mayıs Bornova Koleji Kampüs Müdürü Güven Gülkaya, 28 yıllık eğitim hayatına sayısız başarılar sığdıran Bornova Koleji'nin kovid-19 salgınına rağmen düzenlenen her uluslararası yarışmaya katıldığını ve bu yarışmalardan derecelerle ayrıldığını söyledi. Başarıya ulaşan öğrencinin bunu sürekli hale getirmek için daha çok gayret gösterdiğini, başarısız olanların ise nerede hata yaptığını görerek bu hatalarını tekrarlamamak için çalıştığını belirten Gülkaya, şöyle devam etti: "Bu vesileyle öğrencilerimizin daha planlı ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı oluyoruz. Eğitime verdiğimiz önemin meyvelerini öğrencilerimizin elde ettiği derecelerle alıyoruz. Uluslararası elde edilen her derece hem ülkemiz hem de öğrencilerimiz adına mutluluk verici bir gelişme. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de uluslararası yarışmaları takip edip derece alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."