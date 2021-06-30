İzmir lise taban puanları 2021 açıklandı mı? MEB İzmir lise taban puanları...

İzmir lise taban puanları araması yoğun olarak sürüyor. LGS sınavına katılan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar bugün MEB tarafından açıklandı. Peki taban puanlar açıklandı mı? İzmir'de taban puanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

İZMİR 2021 LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

İzmir 2021 lise taban puanları henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih robotu açıklandığında detaylara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

MEB TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB'in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; "Yeşil" renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul "yeşil" renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.