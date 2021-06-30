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Haberler İzmir TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti

'in ilçesinde motosikletliyle seyir halindeyken TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti
İHA

30.06.2021, 14:20

Acı kaza dün öğle saatlerinde Mürselpaşa Bulvarı Yanyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Altınyol'dan Mürselpaşa Bulvarı Yanyoluna girmek isteyen Elif Sürer (21) idaresindeki motosiklet, aynı yöne seyir halinde olan bir kamyonun çarpması sonucu savruldu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Elif Sürer'in hayatını kaybettiği tespit edildi.



Trafik kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Elif Sürer'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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