TIR'ın çarptığı motosikletin sürücüsü Elif yaşamını yitirdi! Şoför o anları anlattı

Daha önce ağabeyinin motosikletini kullanan Süer'in kazaya karışan motosikletini 2 ay önce aldığı ortaya çıktı. Motosiklet tutkunu olan Süer'in, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu, birlikte yaşadığı ailenin 1'i engelli 4 çocuğu bulunduğu öğrenildi.





TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından gözaltına TIR şoförü Çağlar Taşpınar'ın ise bir nakliye şirketinde yaklaşık 5 aydır şoför olarak çalıştığı, olay günü TIR'ın seferini tamamladıktan sonra Alsancak setindeki Meles Deltası'na park etmeye gittiği sırada kaza yaptığı öğrenildi. Kazanın Taşpınar'ın sağ şeritte ilerlerken sinyal verip, sağa dönüş için manevra yaptığı sırada, Süer'in motosikletine çarpması sonucu meydana geldiği ileri sürüldü. Kaza sonrasında Süer'in kaskının da başında olmadığı yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunduğu ileri sürülürken, polisteki işlemleri süren TIR şoförü Taşpınar'ın ifadesinde kusurun motosiklet sürücüsünde olduğunu belirtip, üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.