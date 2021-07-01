19 yaşındaki Şeyma hayatına son verdi

İZMİR'İN Konak ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren 19 yaşındaki Buse Şeyma Erduran kendini asarak yaşamına son verdi. Erduran'ın bir süre önce İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olarak göreve başladığı öğrenildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Eşrefpaşa semtindeki evde meydana geldi. Erduran'dan 22 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi durumu polislere bildirdi.

BUNALIMA GİRDİ

YAPILAN araştırmada Erduran'ın girdiği bunalım sonucu kendini asarak intihar ettiği anlaşıldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kızın ölüm haberi İzmir Adliyesi'ni ve ailesini yasa boğdu. Bir süre önce İstanbul'dan İzmir'e tayin olduğu öğrenilen Erduran'ın İzmir Adliyesi'nde kısa sürede iki kez yer değişikliği yaptığı belirtildi. Erduran'ın son olarak İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde mübaşir olarak çalıştığı öğrenildi.