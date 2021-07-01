Dikili ve Beydağ’a doğalgaz verildi

İZMIR Doğalgaz, 2021 yılı yatırım programı kapsamında altyapı çalışmalarını tamamladığı Dikili ve Beydağ'a Haziran sonu itibariyle doğalgaz arzını sağlamaya başladı. Altyapısı biten cadde ve sokaklara testlerin ardından gaz verildiği belirtilirken, bölge sakinlerinin İzmir Doğalgaz ile müşteri sözleşmesi yaparak doğalgazı kullanabilecekleri ifade edildi.