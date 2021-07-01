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Haberler İzmir “Gaziemir’de Başkan Arda kaçak inşaat yaptırıyor”

“Gaziemir’de Başkan Arda kaçak inşaat yaptırıyor”

“Gaziemir’de Başkan Arda kaçak inşaat yaptırıyor”

1.7.2021

GAZİEMİR Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, görevi kaçak inşaatlarla mücadele olan Gaziemir Belediyesi'nin Fatih Mahallesi Sarnıç mevkiinde kaçak inşaat yaptığını iddia etti. Atmaca, "Başkan Halil Arda'nın, verdiği Başkanlık önergesi hem komisyonda hem de mecliste reddedildi. Ruhsat almadan başlattırdığı inşaat kaçak duruma düştü. 700 bin TL tutarındaki halkın parasını heba etti. Ayrıca ihale yapılmadan başlanan bu kaçak inşaatı kim, hangi bedel ve koşullarda aldı?" diye sordu.

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