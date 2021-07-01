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Haberler İzmir İzmir’de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı

’de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı

’in ilçesinde çıkan kavgada 1 kişinin palayla ağır yaralanması olayıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 1 kişinin ağır yaralandığı palalı kavgayla ilgili 2 gözaltı
İHA

01.07.2021, 21:25

Olay, gece saatlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkol alan bir grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pala ile vücuduna defalarca darbe alan Ozan Can Ş. (30) ağır yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince, yakınlardaki taksi durağına sığınan ağır yaralı durumdaki şahıs, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekiplerince, olaya karıştıkları şüphesiyle A.C. ve M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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