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Haberler İzmir İzmir’de virajı alamayan tuğla yüklü TIR devrildi

’de virajı alamayan tuğla yüklü TIR devrildi

-Çeşme Otoyolu’nda tuğla yüklü bir TIR virajı alamaması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, tuğlaların otoyola saçılması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

İzmir’de virajı alamayan tuğla yüklü TIR devrildi
İHA

01.07.2021, 23:35

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 45 N 3507 plakalı TIR'a tuğlaları yükleyerek yola çıkan sürücü, otoyolda seyir halindeyken Güzelbahçe ilçesi idaresi Seferihisar kavşağında virajı alamaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR yan yatarak devrilirken, TIR'ın kasasında bulunan tuğlalar yola saçıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese otoyol trafik polislerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın kupa kısmında sıkışan sürücü 110 AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası trafik tek şeritten verilmeye başlanırken, karayolları ekipleri yola saçılan tuğlaları temizledi. TIR, vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, trafik normale döndü. Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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