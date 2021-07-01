Köşger, deprem konusunda işbirliği çağrısı yaptı

İZMİR Deprem Master Planı toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, il protokolünün katılımıyla, İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda kentte 2020 yılında büyük bir deprem yaşandığını ve 117 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatan Vali Köşger, İzmir'in önemli gündem maddelerinin başında gelen deprem konusunda, tüm kesimlere işbirliği içerisinde çalışma çağrısında bulundu.