Motosiklet tutkunu genç Elif feci kazada yaşamını yitirdi

İZMİR'İN Konak ilçesinde motosikletiyle işine giden 21 yaşındaki Elif Süer, TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Elif Süer'in bir fast food zincirinde çalıştığı ve işe gidip gelirken ulaşımını motosikletiyle sağladığı belirlendi. Daha önce ağabeyinin motosikletini kullanan Süer'in kazaya karışan motosikletini 2 ay önce aldığı ortaya çıktı. Motosiklet tutkunu olan Süer'in, Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu, birlikte yaşadığı ailenin 1'i engelli 4 çocuğu bulunduğu öğrenildi. Feci olayın ardından TIR şoförü Çağlar Taşpınar ise gözaltına alındı. Kazanın Taşpınar'ın sağa dönüş için manevra yaptığı sırada meydana geldiği ileri sürüldü.

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