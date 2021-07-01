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Haberler İzmir NANO ışık teknolojisi ‘sağlık kalkanı’ olacak

NANO ışık teknolojisi ‘sağlık kalkanı’ olacak

NANO ışık teknolojisi ‘sağlık kalkanı’ olacak

1.7.2021

HAVADA asılı kalan ve yüzeye yapışan virüsleri yok ederek, zararlı mikroorganizmaları öldüren NANO 405 ışık teknolojisi İzmir'de de kullanılmaya başlandı. Celal Bayar Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinem Akçalı, 405 nanometre ışığın yapılan çalışmalarda insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmadığını, virüs ve bakterdilerle olan mücadelede etkili olduğunu söyledi. Akçalı, "Bakteri ve virüsleri yüzde 99.99 öldürdüğü kanıtlanan ve uzmanlar tarafından da önerilen sistem ile ortam dezenfeksiyonu sağlanarak bulaş riskinin minimuma indirilmesi hedefleniyor" dedi.

KORUMA SAĞLIYOR
IŞIK teknolojisine yönelik bilgi veren firmanın Türkiye Distribütörü Sami Demiray, "NANO 405 ışık teknolojisi insanları bakteri, virüs ve enfeksiyonlara karşı koruyor. Bu ışık bizim bundan sonraki hayatımızın sağlık kalkanı olacak" dedi. NANO 405 ışık teknolojisi fabrikalar, eczaneler, restoranlar, diş hekimleri, kuaförler, güzellik merkezleri ve okullar tarafından kullanılmaya başlandı. Eczacı Selin Günal, "Kendimizi korumak ve taşıyıcı olmamak adına bu teknolojiyi kullanıyoruz" dedi.

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