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Haberler İzmir Oynamadan duramıyor!

Oynamadan duramıyor!

'de göreve geldiğinden beri her fırsatta oynayıp zıplayan Büyükşehir Belediye Başkanı , 'da da rahat durmadı.

Oynamadan duramıyor!

1.7.2021

GASTROSHOW'A katılan Başkan Tunç Dilek İmamoğlu çifti ile karşılıklı göbek attı.

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