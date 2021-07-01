Oynamadan duramıyor!

GASTROSHOW'A katılan Başkan Tunç Dilek İmamoğlu çifti ile karşılıklı göbek attı.
İzmir'de göreve geldiğinden beri her fırsatta oynayıp zıplayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da da rahat durmadı.
GASTROSHOW'A katılan Başkan Tunç Dilek İmamoğlu çifti ile karşılıklı göbek attı.
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