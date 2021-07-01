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Haberler İzmir Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu!

Son dakika: 'de FETÖ operasyonu!

Son dakika haberi...'de düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 17 firari FETÖ'cü saklandıkları örgüt evinde yakalandı. Açıklamada, bugün düzenlenen operasyonda 17 sanık ve şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika: İzmir'de FETÖ operasyonu!
AA

01.07.2021, 09:09 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 09:33

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti sebebiyle savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma, kovuşturma yürütülen ve firari olmaları sebebiyle aranmakta olan 23 şüpheli ve sanığın "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evlerinde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, bugün düzenlenen operasyonda 17 sanık ve şüphelinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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