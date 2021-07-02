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Haberler İzmir ‘3. doz aşı antikorları uyarmak için’

‘3. doz aşı antikorları uyarmak için’

‘3. doz aşı antikorları uyarmak için’

2.7.2021

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de uygulanmaya başlanan 3. doz aşılama ile ilgili konuştu. Aynı zamanda Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Alper Şener, "3. doz aşı salgınla mücadelede çok önemli. Çünkü 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar çok düştüğünü biliyoruz" diye konuştu.

'İLK ÜLKELERDEN BİRİYİZ'
ŞENER, dünya genelinde Delta varyantı görülmeye başlandığı için Türkiye'de de yaygınlaşma potansiyeline bağlı olarak yüksek antikor seviyelerinin oluşmasının önem taşıdığını bildirdi. Türkiye'de Kovid-19'dan ölüm oranlarının dünya ortalamasının gerisinde seyrettiğini dile getiren Şener, Türkiye'nin 3. doz aşı seçeneği sunan ilk ülkelerden biri olduğuna da dikkat çekti.

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